Un episodio che ha suscitato forti reazioni sui social media vede coinvolto un ex calciatore salernitano, attualmente allenatore di una squadra lucana. La scena, che molti hanno definito inverosimile, è stata immortalata in un video postato dallo stesso protagonista sul suo profilo social.

Nel video, l’ex calciatore guida la moto con il casco slacciato, lo sguardo rivolto verso lo schermo del cellulare posizionato lateralmente rispetto alla strada. Dietro di lui, una donna è seduta mentre allatta un neonato, trasportato sul grembo della madre senza alcuna misura di sicurezza. Questo comportamento ha esposto il bambino a gravi rischi, violando ogni norma di sicurezza stradale.

L’episodio ha attirato l’attenzione del deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ripostato il video sul proprio profilo social, accompagnato da un duro commento. «È di moda – dichiara Borrelli – mostrare al pubblico le proprie pericolose peripezie in moto anche quando portano con sé dei bambini, anche neonati. Non solo infrangono il codice della strada e circolano in maniera pericolosa per sé stessi e per gli altri, ma mettono a repentaglio l’incolumità dei loro stessi figli e se ne vantano, offrendo spunti per pessimi esempi».

Il deputato ha espresso forte preoccupazione per l’influenza negativa che tali comportamenti possono avere sui giovani e sull’opinione pubblica in generale. «È pur sempre un personaggio pubblico che, infatti, in molti hanno riconosciuto e per questo dovrebbe avere il buon senso di diffondere messaggi positivi e non di vantarsi per atti irresponsabili», ha concluso Borrelli.

L’indignazione sollevata dal video sottolinea la necessità di una maggiore responsabilità da parte dei personaggi pubblici, soprattutto quando si tratta di sicurezza stradale e protezione dei minori. La comunità online ha reagito con una pioggia di commenti critici, chiedendo che vengano presi provvedimenti contro l’ex calciatore.