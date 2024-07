La notte del quartiere Parioli a Roma è stata interrotta da un audace furto avvenuto nella casa della nota conduttrice Caterina Balivo, la scorsa notte. Ignoti sono riusciti ad accedere al balcone della residenza, bloccando una porta per operare indisturbati all’interno. Il furto è stato scoperto intorno alle 2:30 di notte, mentre Caterina Balivo si trovava a Barcellona per una vacanza con i suoi figli. I ladri hanno fatto incetta di preziosi orologi e gioielli, accumulando un bottino dal valore significativo di migliaia di euro. La conduttrice non era presente in casa al momento del blitz, che ha lasciato sgomenti i vicini e le autorità intervenute successivamente.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Dopo la scoperta del furto, la polizia è stata immediatamente allertata e ha preso in carico la situazione. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per effettuare i necessari rilievi e per raccogliere prove utili alle indagini in corso. Gli inquirenti stanno attualmente lavorando per identificare i responsabili e recuperare il materiale trafugato.

Reazioni e Sopralluogo

La Balivo, tramite il suo profilo Instagram, ha confermato di essere attualmente all’estero con i suoi figli, aggiungendo un ulteriore elemento di sconcerto alla scoperta del furto nella sua abitazione romana. I vicini e la comunità locale hanno espresso solidarietà e preoccupazione per l’accaduto, auspicando un rapido esito delle indagini per riportare tranquillità nel quartiere.