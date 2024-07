Un movimentato episodio di furto ha sconvolto la tranquillità dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Una donna di 52 anni, Raffaella Esposito, è stata arrestata per furto con strappo dopo aver sottratto il cellulare a una dipendente di un locale situato nei pressi di piazza Carità. L’arresto è avvenuto grazie all’intervento di un carabiniere libero dal servizio, che si trovava a cena con la famiglia.

La dinamica del furto

La sera di martedì scorso, una donna ha iniziato a urlare disperata in via Speranzella, attirando l’attenzione di numerosi passanti. Le sue grida, amplificate dai palazzi circostanti, erano chiare anche a centinaia di metri di distanza. La vittima indicava con insistenza una persona che stava scappando senza voltarsi indietro, evidentemente dopo averle appena strappato lo smartphone dalle mani.

L’intervento del carabiniere

Tra i passanti confusi e spaventati, un vice brigadiere della stazione di Varcaturo, libero dal servizio, è stato il primo a reagire. Mentre era al ristorante con la famiglia, ha sentito le grida d’aiuto e ha notato la vittima puntare il dito verso una donna in fuga. Senza esitare, si è alzato e ha iniziato a correre, raggiungendo rapidamente la sospettata dopo una corsa di circa cento metri. La 52enne Raffaella Esposito aveva ancora con sé il cellulare sottratto poco prima.

L’arresto

Con la collaborazione di una pattuglia della PMZ Centro, il vice brigadiere ha proceduto all’arresto della Esposito per furto con strappo. La donna è stata portata in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Lo smartphone è stato restituito alla legittima proprietaria, ponendo fine a una serata di terrore per la vittima.