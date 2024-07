I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli hanno recuperato due natanti rubati nel Golfo di Napoli, intensificando la lotta contro un fenomeno in crescita. Il primo ritrovamento riguarda un gommone performante, sottratto nella notte tra il 23 e il 24 luglio mentre era ormeggiato nella rada di Sorrento accanto a uno yacht. La segnalazione del furto, pervenuta al numero d’emergenza 117, ha permesso di avviare immediatamente le ricerche, che hanno portato al ritrovamento dell’imbarcazione alla foce del Fiume Volturno.

Nella notte tra il 24 e il 25 luglio, un altro natante è ritrovato nello specchio acqueo antistante San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, precisamente a Pietrarsa. Qui, l’equipaggio di una motovedetta delle Fiamme Gialle ha individuato un tender nascosto tra gli scogli. Il furto di quest’ultimo era denunciato presso gli uffici del reparto.

Poiché i furti in mare stanno diventando sempre più frequenti, tutte le marinerie della costa e gli stessi diportisti sono sensibilizzati sulla necessità di prestare maggiore attenzione ai tender lasciati incustoditi durante le ore notturne. Durante i controlli di polizia, è stata enfatizzata l’importanza di misure preventive per evitare ulteriori furti.

Nei prossimi giorni, è prevista un’ulteriore intensificazione dei servizi di polizia del mare in previsione del picco del traffico diportistico stimato per il mese di agosto. Le autorità continueranno a monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti i diportisti.