La scorsa notte, verso le 2:30, un cittadino ucraino di 33 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto in via Benedetto Cozzolino. L’uomo stava passeggiando quando è stato travolto dal veicolo. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti un’ambulanza e gli agenti del Commissariato Portici-Ercolano. Nonostante il rapido intervento e il successivo trasporto d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, l’uomo è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Il conducente dell’auto, che si è fermato subito dopo l’impatto per prestare soccorso, è stato denunciato per omicidio stradale. Attualmente, la dinamica dell’incidente è oggetto di una dettagliata ricostruzione da parte delle autorità competenti per chiarire le esatte circostanze dell’accaduto.

L’episodio ha profondamente scosso la comunità locale, che ora attende con ansia ulteriori sviluppi dalle indagini. La morte del cittadino ucraino rappresenta una tragica perdita e solleva interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona.