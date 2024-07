Una comunità in apprensione dopo l’incidente stradale che ha coinvolto una bambina di dieci anni. I fatti risalgono a ieri mattina, quando la piccola è stata investita da un’auto in via Cardinale, nei pressi di contrada Sterparo. La bambina, trasportata d’urgenza all’ospedale Santo Spirito di Pescara con un elicottero del 118, è attualmente in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravi.

L’Incidente e il Soccorso

Secondo quanto emerso dalle testimonianze raccolte dai carabinieri, la bambina stava scendendo da casa insieme al fratellino per raggiungere la fermata dell’autobus che li avrebbe portati a una colonia estiva. Durante il tragitto, è stata travolta da un’auto. Le prime ipotesi indicano che il sole delle prime ore del mattino potrebbe aver abbagliato il conducente, impedendogli di vedere chiaramente la strada.

L’uomo alla guida dell’auto si è fermato immediatamente dopo l’incidente, cercando di attirare l’attenzione dei parenti della bambina e chiamando i soccorsi. Il pronto intervento del 118 ha permesso di trasportare rapidamente la piccola all’ospedale, dove è stata sottoposta a un primo intervento chirurgico.

La Comunità in Ansia

La notizia dell’incidente ha scosso profondamente la comunità di Montefalcone nel Sannio, che ora vive ore di apprensione e speranza per le condizioni della bambina. La vicenda ha suscitato un’ondata di solidarietà e vicinanza verso la famiglia colpita da questa tragedia.

Un Altro Drammatico Incidente a Venafro

Questo tragico evento avviene solo pochi giorni dopo un altro drammatico incidente a Venafro, dove un bambino di sette anni è caduto dal balcone, precipitando da un’altezza di nove metri. Il bambino è stato inizialmente soccorso all’ospedale Veneziale di Isernia e successivamente trasferito all’ospedale Santobono di Napoli per ulteriori cure. Anche questo incidente ha suscitato grande preoccupazione e dolore nella comunità locale.