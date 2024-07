Il Teatro di Pompei si veste di glamour: un evento da non perdere!

Pronti per un’esperienza magica nel mondo scintillante della moda? Segnatevi la data: il 23 luglio 2024, il Teatro Grande di Pompei ospiterà un evento straordinario. In scena, il leggendario Rocco Barocco, che da oltre mezzo secolo incanta il mondo con il suo stile inconfondibile. Ma Rocco Barocco non è solo uno stilista; è un artista che, con le sue creazioni, ci trasporta in universi fatti di sogni e desideri. In questa intervista esclusiva, scopriamo cosa alimenta la sua inesauribile creatività e come le sue radici napoletane lo hanno plasmato.

Sfilare in un luogo storico come Pompei deve essere un’emozione unica. Cosa significa per lei?

«Volevo esprimere la mia creatività in un luogo senza tempo, un luogo che custodisce il passato. È una scelta che gratifica profondamente il mio essere».

L’appartenenza a Napoli ha influenzato il suo lavoro?

«Napoli è il mio stato d’animo. Sono nato in una città unica, dove tutto ha colore, persino il parcheggiatore. Napoli è un teatro a cielo aperto, ma alcune cose sono cambiate. Le strade affascinanti sono diventate ristoranti all’aperto; c’è cibo ovunque e questo, in parte, ha tolto la poesia di quei luoghi ricchi di storia e mistero».

Da quando ha aperto il suo primo atelier a Piazza di Spagna, come è cambiata la sua visione della bellezza femminile?

«In realtà non è mai cambiata. Continuo a vedere la donna ideale come una scultura di Canova: sensuale, con fianchi minuti e perfettamente proporzionata».

Qual è la sua principale fonte di ispirazione?

«Il buon umore. Quando non sono di buon umore, non riesco a creare».

Ha vestito donne meravigliose in tutto il mondo. Chi ha incarnato meglio il suo stile?

«Non c’è differenza tra loro. Tutte hanno interpretato le mie creazioni in modo straordinario. Sofia Loren, Edwige Fenech e la mia cara amica Marisa Laurito, che ho voluto vestire dopo averla vista indossare i miei abiti spontaneamente».

Ha detto che bisogna guardare al futuro senza dimenticare il passato. Il 23 luglio vedremo uno spettacolo che celebra la moda come arte, un ponte tra passato e futuro. È consapevole che questo evento sarà storico?

«Nulla avviene per caso. Sono molto consapevole. Questo evento sarà un “amarcord” della mia vita».

Il 23 luglio 2024, al Teatro Grande di Pompei, Rocco Barocco ci farà sognare ad occhi aperti, dimostrando che la moda è molto più di semplici vestiti: è una storia da vivere e raccontare. Non perdete questo straordinario capitolo della sua avventura!