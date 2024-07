Un incidente ferroviario presso Centola ha causato significativi ritardi, cancellazioni e modifiche alla circolazione dei treni operati da Trenitalia lungo la linea Battipaglia-Sapri. La società ha confermato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria nelle regioni di Calabria e Campania, con ripercussioni su diverse categorie di servizio, inclusi treni Frecce, Intercity, Intercity notte e regionali.

Disagi e Misure di Assistenza

Trenitalia sta attualmente fornendo assistenza ai viaggiatori nelle stazioni interessate e a bordo dei treni fermi lungo il percorso. Gli utenti sono incoraggiati a considerare la riprogrammazione dei loro viaggi e a consultare regolarmente la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull’app ufficiale prima di recarsi in stazione. Questo per rimanere aggiornati in tempo reale riguardo ai cambiamenti di orari e agli eventuali aggiornamenti sul servizio.

Prospettive Future

La circolazione dei treni potrebbe subire ulteriori interruzioni o modifiche significative nelle prossime ore, con possibili cancellazioni parziali o totali dei treni a lunga percorrenza e regionali. Trenitalia sta monitorando attentamente la situazione e collaborando con le autorità competenti per ripristinare la normale operatività il prima possibile.

Invito ai Viaggiatori

Trenitalia invita tutti i viaggiatori coinvolti o interessati a pianificare o a modificare i loro spostamenti a seguito di questo incidente a rimanere informati attraverso i canali ufficiali e a prendere le dovute precauzioni. La sicurezza e il benessere dei passeggeri sono priorità assolute mentre la società lavora per risolvere la situazione.