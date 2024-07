Una bambina di sei mesi è stata ricoverata in codice giallo presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore dopo aver ingerito una sostanza stupefacente. L’episodio si è verificato a Caivano, dove i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte dei medici dell’ospedale. Dopo un’attenta perquisizione dell’abitazione della piccola, le forze dell’ordine hanno trovato e sequestrato un grammo di marijuana, sostanza che la bimba avrebbe verosimilmente ingerito.

Fortunatamente, la bambina non è in pericolo di vita. Tuttavia, l’incidente ha sollevato gravi preoccupazioni sulla situazione familiare della piccola. La posizione dei genitori è attualmente al vaglio degli inquirenti, mentre i servizi sociali del Comune sono stati prontamente avvisati per un intervento tempestivo.

L’accaduto ha suscitato sgomento nella comunità locale, ponendo nuovamente sotto i riflettori il tema della sicurezza e della protezione dei minori in contesti familiari a rischio. Le autorità stanno lavorando per garantire che episodi del genere non si ripetano e per assicurare un ambiente sicuro e protetto per tutti i bambini.