Una discussione per motivi familiari è sfociata in una violenta rissa, culminata con l’uso di un bastone. Il drammatico episodio si è verificato ad Avellino, coinvolgendo due fratelli, entrambi noti professionisti della zona. Carmine Matarazzo, un medico di base di 72 anni, è stato ritrovato nel garage della sua abitazione in via Nazionale a Torrette di Mercogliano con gravi ferite alla testa e al torace. Le lesioni, probabilmente causate da un bastone, hanno reso necessario il suo immediato ricovero all’ospedale Moscati, dove attualmente si trova in Rianimazione in prognosi riservata.

L’aggressore è il fratello Giovanni Matarazzo, un ingegnere di 71 anni, arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, alla base della violenta lite ci sarebbero motivi familiari. I due fratelli vivevano nello stesso stabile, e la tensione tra di loro è sfociata in un confronto fisico particolarmente brutale.

Le autorità sono intervenute rapidamente sul luogo dell’incidente. Il Comando provinciale dei Carabinieri ha ascoltato Giovanni Matarazzo, cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e comprendere le ragioni che hanno portato a un’escalation così drammatica. L’aggressore è stato fermato e dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

La comunità locale è rimasta sconvolta dall’accaduto, esprimendo sgomento per una lite familiare che ha assunto connotati così violenti. La vicenda ha sollevato anche preoccupazioni riguardo alle dinamiche familiari e alla gestione dei conflitti, che in questo caso sono sfociati in un episodio di estrema violenza.

Un Quartiere Sotto Shock

La notizia della rissa ha rapidamente fatto il giro del quartiere, lasciando i residenti increduli e preoccupati. Carmine Matarazzo, conosciuto e rispettato come medico di base, è una figura nota nella comunità di Mercogliano. La gravità delle sue condizioni ha suscitato un’ondata di solidarietà e preghiere per una sua pronta guarigione.

Indagini in Corso

Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli della vicenda. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa abbia portato i due fratelli a una lite così feroce, raccogliendo testimonianze e analizzando le prove raccolte sul luogo dell’incidente. Sarà compito della giustizia determinare le responsabilità e le conseguenze legali dell’accaduto.