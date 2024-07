La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta ieri per un grave incidente stradale avvenuto sulla Ss 372 Telesina, nei pressi dello svincolo per Alvignano. L’incidente ha coinvolto due autovetture, una Lancia e una Citroen, che dopo l’impatto sono finite in mezzo alla carreggiata con i passeggeri incastrati al loro interno. La scena del sinistro sì è subito presidiata anche da una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Telese, un elisoccorso e sei ambulanze. Grazie alla tempestività dell’intervento, i caschi rossi sono riusciti rapidamente ad estrarre le persone ferite dalle lamiere contorte delle vetture.

Il bilancio dell’incidente è pesante: tre adulti, tre ragazzi tra i dodici e i quindici anni ed un bambino di otto mesi sono soccorsi e affidati alle cure dei sanitari presenti sul posto. Le operazioni di soccorso si sono svolte in modo coordinato ed efficiente, permettendo il successivo trasporto dei feriti negli ospedali di Napoli, Benevento, Caserta e Piedimonte Matese.

L’intervento dei vigili del fuoco è decisivo per garantire la sicurezza dei passeggeri e permettere un rapido accesso alle cure mediche necessarie. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine, ma le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a rispettare i limiti di velocità, soprattutto su tratti stradali ad alta densità di traffico come la Ss 372 Telesina.