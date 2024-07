Un altro grave incidente ha funestato le strade dell’Irpinia. Nella tarda mattinata di oggi, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti prontamente sulla statale 7 Bis, poco prima dello svincolo autostradale Avellino – Salerno, per soccorrere le vittime di un violento impatto tra due autovetture. L’incidente, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha visto una delle due auto finire completamente distrutta. A bordo, uno dei conducenti è rimasto incastrato nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Dopo essere estratto dalle lamiere, l’uomo è affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno immediatamente trasportato all’ospedale Moscati di Avellino. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili.

L’altro conducente coinvolto nell’incidente ha riportato ferite meno gravi e, dopo essere stato soccorso sul posto, è stato anche lui trasferito all’ospedale per ulteriori accertamenti e cure. La prontezza e la professionalità dei vigili del fuoco hanno evitato che la situazione potesse peggiorare ulteriormente, ma il bilancio dell’incidente resta comunque preoccupante.

Le autorità hanno chiuso temporaneamente il tratto di strada interessato per consentire le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli agenti della polizia stradale stanno conducendo le indagini per capire le cause che hanno portato al violento scontro tra le due vetture.

La statale 7 Bis, già teatro di numerosi incidenti in passato, si conferma una delle arterie più pericolose della regione, sollevando nuovamente il dibattito sulla necessità di interventi strutturali per migliorare la sicurezza stradale. Le autorità locali stanno valutando nuove misure per prevenire ulteriori tragedie, auspicando una maggiore prudenza da parte degli automobilisti.