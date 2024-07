Una tragica collisione tra due veicoli ha sconvolto la comunità di Casal Velino, nel Salernitano, nella serata di ieri. L’incidente, avvenuto in località Ardisani sulla strada provinciale 267, ha causato la morte di un uomo di 76 anni e il ferimento di un’altra persona. Per ragioni ancora in corso di accertamento, le due vetture, ciascuna con due persone a bordo, si sono scontrate violentemente. L’impatto ha avuto conseguenze fatali per il 76enne, residente di Casal Velino, che è deceduto sul colpo. Un altro individuo coinvolto nell’incidente è stato trasportato in ospedale, dove rimane ricoverato; le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri di Vallo della Lucania, che stanno conducendo i rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, le autorità stanno cercando di determinare le cause precise che hanno portato allo scontro, analizzando tutti gli elementi disponibili.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di dolore. Incidenti come questo ricordano l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida, specialmente sulle strade provinciali dove gli imprevisti possono essere frequenti.