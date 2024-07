Un altro grave incidente stradale ha scosso la comunità dell’Irpinia. Nella tarda mattinata di oggi, un sinistro ha coinvolto una moto e un’autovettura sulla SS7, nei pressi del bivio per Dentecane, nel comune di Pietradefusi. Quattro persone sono rimaste ferite, con il motociclista che ha riportato le lesioni più gravi.

La Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto in una zona conosciuta per essere particolarmente trafficata e pericolosa. Secondo le prime ricostruzioni, una moto e un’autovettura si sono scontrate violentemente. Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine, ma l’impatto ha causato ferite significative ai coinvolti.

I Feriti e i Soccorsi

I soccorsi sono stati immediati. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato il motociclista e i tre occupanti della vettura all’ospedale per le cure necessarie. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi, mentre gli altri tre feriti hanno riportato lesioni di vario grado.

Intervento delle Autorità

Tre pattuglie della Compagnia di Mirabella Eclano sono giunte sul posto per gestire la viabilità e effettuare i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno lavorando per raccogliere testimonianze e prove che possano aiutare a determinare le responsabilità e le cause precise del sinistro.

La Sicurezza Stradale in Irpinia

Questo ennesimo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale nella regione. La SS7 è spesso teatro di incidenti, e la comunità locale chiede interventi urgenti per migliorare la sicurezza e prevenire ulteriori tragedie. La manutenzione delle strade, una segnaletica adeguata e un maggiore controllo del traffico sono alcune delle misure che vengono richieste con insistenza.