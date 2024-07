Un grave incidente stradale ha scosso la tranquilla cittadina di Paulilatino oggi pomeriggio, 6 luglio. L’incidente, che ha coinvolto due motociclette e un’automobile sulla provinciale 11, ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre due. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, le vittime dell’incidente sono Mario Sedda e Roberto Daga, mentre l’identità del terzo motociclista deceduto non è ancora resa nota. Si tratterebbe di giovani residenti in Sardegna, con età compresa tra i 27 e i 30 anni. Sul luogo dell’incidente, nei pressi del campo di calcio e lungo un rettilineo, si sono subito attivati i soccorsi: i medici del 118 sono arrivati con ambulanze e due elicotteri dell’Elisoccorso, supportati dai carabinieri, dai vigili del fuoco e dalla polizia stradale.

L’impatto è stato devastante e ha provocato un gigantesco incendio, richiedendo l’intervento di due Canadair, due Superpuma e un elicottero per domare le fiamme. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per tre dei motociclisti coinvolti non c’è stato nulla da fare: sono deceduti sul colpo.

Due persone sono state trasportate in ospedale con ferite non gravi: un quarto motociclista e il conducente dell’automobile. Entrambi sono attualmente sotto osservazione, ma non si trovano in pericolo di vita.

Le autorità locali hanno aperto un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. La comunità di Paulilatino e dell’intera provincia di Oristano è profondamente scossa da questa tragedia che ha portato via giovani vite in un modo così drammatico.