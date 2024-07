Un vasto incendio sta minacciando le pendici del Vesuvio, causando preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali. Nella giornata odierna, due abitazioni nel territorio di Torre del Greco sono evacuate a titolo precauzionale. L’incendio, che si sta propagando nella zona denominata “cappella Bianchini”, interessa attualmente l’area superiore del comune, in prossimità del Parco Nazionale del Vesuvio e al confine con Ercolano.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha prontamente convocato una riunione urgente del Centro di Coordinamento Soccorsi (Ccs) per affrontare la situazione e coordinare le operazioni di intervento. Al momento, sul posto sono operative quattro squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da volontari della protezione civile regionale. L’intervento aereo è garantito da due elicotteri regionali e due mezzi aerei nazionali, con un terzo velivolo in arrivo, la cui presenza è richiesta dal prefetto stesso durante il Ccs.

Le autorità stanno lavorando senza sosta per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre gli abitanti della zona osservano con preoccupazione l’evolversi della situazione. La vicinanza dell’incendio al Parco Nazionale del Vesuvio rende ancora più critico l’intervento, dato il valore ecologico e culturale dell’area. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, mentre le operazioni di spegnimento continuano, nella speranza di limitare al massimo i danni e garantire la sicurezza dei residenti.