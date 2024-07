Nella notte a Curti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con tempestività per fronteggiare un incendio scoppiato in un appartamento situato all’ultimo piano di uno stabile. L’appartamento era abitato da una famiglia di nazionalità tunisino-egiziana, composta da otto bambini.

Dinamica dell’Incidente

Al momento dell’incendio, sei dei ragazzi sono riusciti a fuggire in strada alla vista delle fiamme, mentre gli altri due sono saliti sul tetto del palazzo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, utilizzando un’autoscala arrivata dalla sede centrale del Comando, per raggiungere i due bambini sul tetto e metterli in salvo.

Operazione di Salvataggio

La squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta ha lavorato con grande celerità per estinguere le fiamme e evitare che si propagassero ad altre unità abitative vicine, proteggendo così l’intero stabile da danni ulteriori.

Salvataggio della Famiglia

Oltre ai bambini, i Vigili del Fuoco hanno anche tratto in salvo i genitori, assicurandosi che l’intera famiglia fosse al sicuro e fuori pericolo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco a Curti rappresenta un esempio di professionalità e prontezza nell’affrontare situazioni di emergenza che mettono a rischio la vita delle persone e la sicurezza degli edifici. Grazie alla loro rapida azione, è stato possibile evitare un potenziale disastro e garantire che la famiglia coinvolta fosse al sicuro.