Un grave incendio ha colpito oggi lo stabilimento Idav situato nella zona industriale di Striano, provocando una colonna di fumo nero altissima visibile a grande distanza. Il sindaco di Striano, Giulio Gerli, è immediatamente intervenuto sul luogo e ha adottato misure urgenti per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.

Ordinanza del Sindaco

Per proteggere la salute pubblica, il sindaco Gerli ha emanato un’ordinanza che riguarda tutta la popolazione residente entro un raggio di 2 chilometri dall’area dell’incendio. Le disposizioni includono:

Disattivazione degli Impianti di Areazione e Condizionamento: Tutti i residenti sono invitati a disattivare gli impianti di areazione forzata e/o condizionamento per evitare l’ingresso di fumi tossici negli ambienti chiusi.

Chiusura degli Infissi: È obbligatorio chiudere finestre e balconi per prevenire l’ingresso di fumi e particelle inquinanti negli edifici.

Divieto di Consumo e Vendita di Frutta e Ortaggi: È vietato consumare o vendere frutta e ortaggi raccolti dopo l’incendio nelle zone comprese entro il raggio di 2 chilometri, a causa del rischio di contaminazione.

Divieto di Attrarre Risorse Idriche Non Protette: È vietato utilizzare risorse idriche provenienti da vasche e pozzi non protetti dalle precipitazioni aeree per fini alimentari. Inoltre, è imposto il divieto di pascolo nelle aree circostanti.

Risposta delle Autorità

Il sindaco Gerli, insieme alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco, è attualmente sul posto per gestire l’emergenza e garantire che tutte le misure di sicurezza vengano applicate. Le autorità competenti stanno lavorando per controllare e spegnere l’incendio e per monitorare la qualità dell’aria nella zona.