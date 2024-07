I vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti ieri pomeriggio, intorno alle 14:30, per domare un incendio scoppiato in un negozio di articoli casalinghi importati situato in via Renella. L’allerta è scattata dopo che alcuni residenti della zona avevano segnalato la presenza di fumo denso proveniente dal locale.

Al loro arrivo, i caschi rossi hanno trovato il deposito del negozio, che si estende su una superficie di circa 400/500 metri quadrati, completamente invaso dalle fiamme. La rapidità dell’intervento ha permesso di contenere l’incendio e di evitare il suo propagarsi alle abitazioni situate nei piani superiori dell’edificio. Fortunatamente, l’operazione ha evitato che il fuoco raggiungesse le residenze private e non sono registrati feriti tra i residenti o tra i membri dei vigili del fuoco.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dei vigili del fuoco per una verifica più approfondita e per valutare i danni subiti dal negozio. Gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato un’indagine per stabilire l’origine del rogo.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre di emergenza, è stato possibile evitare danni più gravi e garantire la sicurezza dei residenti.