Nella giornata di ieri, domenica 21 luglio 2024, un incendio ha colpito l’Ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli, precisamente all’interno dell’ufficio accettazione del padiglione D, dedicato ai trapianti. Il rogo è scoppiato intorno alle ore 7:45 del mattino, scatenando un’immediata risposta di emergenza.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Al momento dell’allerta, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco della squadra 3/B del distaccamento Vomero, sotto la direzione del Capo squadra Federico Saporito e coordinati dal Comandante di Napoli, Michele Mazzaro. Grazie alla loro rapida azione, le fiamme sono state domate in breve tempo, evitando ulteriori danni e conseguenze gravi.

Danni e Cause dell’Incendio

Secondo le prime informazioni, l’incendio ha causato danni a una porta di ingresso, a suppellettili e a documenti all’interno dell’ufficio. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra il personale e i pazienti presenti nella struttura. Le prime ricostruzioni indicano che l’incendio potrebbe essere stato di origine accidentale, probabilmente causato da un corto circuito di uno dei computer presenti nell’ufficio. Tuttavia, la causa esatta del rogo deve ancora essere confermata dagli accertamenti in corso.

Impatto sull’Ospedale

Nonostante il panico iniziale e il fumo, l’incendio non ha avuto un impatto significativo sui servizi sanitari offerti dall’ospedale. La situazione è stata gestita in modo efficace e l’erogazione del servizio sanitario è proseguita senza interruzioni. I vigili del fuoco hanno completato la loro opera di spegnimento e hanno redatto una relazione tecnica per l’analisi approfondita delle cause del rogo.