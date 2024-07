Nella tranquilla comunità di Cervinara, un imprenditore locale è stato vittima di un audace furto mentre dormiva nella sua abitazione. Il crimine è stato scoperto al risveglio, quando l’uomo ha trovato la sua camera da letto in stato di disordine e il portafogli, precedentemente posato sul comò, svuotato del suo contenuto.

L’episodio ha avuto luogo in una palazzina residenziale composta da quattro appartamenti, dove i malviventi hanno fatto irruzione forzando la porta della tavernetta per accedere all’interno. Dopo aver superato questo primo ostacolo, si sono diretti senza indugi al piano superiore, dove si trova l’abitazione dell’imprenditore. Qui, hanno agito con rapidità e determinazione, portando via circa 1700 euro in contanti, oltre a alcuni oggetti di modesto valore.

Una volta resosi conto del furto subito, l’imprenditore ha prontamente allertato le autorità locali, le quali hanno risposto con tempestività inviando agenti sul posto per avviare le indagini. Durante il sopralluogo, sono rinvenuti alcuni degli oggetti trafugati nel giardino della proprietà, fornendo agli investigatori preziose tracce materiali per le loro ricerche.

Attualmente, le forze dell’ordine stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, sia pubbliche che private, installate nelle vicinanze, nella speranza di identificare i responsabili del crimine. Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio di furti in aumento nella Valle Caudina, con numerose segnalazioni di tentativi di effrazione nelle abitazioni locali.

Le autorità locali continuano a chiedere la collaborazione dei residenti, incoraggiandoli a segnalare qualsiasi attività sospetta e ad adottare misure aggiuntive di sicurezza per proteggere le proprie proprietà. Nel frattempo, la comunità resta in allerta, consapevole della necessità di un impegno congiunto per prevenire e contrastare la criminalità nella regione.