Il sollevamento del suolo nei Campi Flegrei ha raggiunto 11 centimetri dall’inizio del 2024. Tuttavia, dai primi di luglio, la velocità di sollevamento sembra diminuire. Questo è quanto emerge dal bollettino settimanale di sorveglianza dell’Osservatorio Vesuviano per il periodo dal 1 al 7 luglio 2024.

Dati di Deformazione

Stazione GNSS di Rione Terra: Punto di maggiore deformazione del suolo, con una velocità media di sollevamento di circa 20 millimetri al mese dalla metà di aprile.

Sollevamento Totale dal 2005: Circa 1,30 metri.

Terremoti: Tra l’1 e il 7 luglio sono stati localizzati 98 terremoti, con magnitudo massima di 3.2. Uno sciame sismico significativo è stato registrato il 2 luglio, con 23 terremoti nell’area di Bagnoli e golfo di Pozzuoli.

L’Osservatorio Vesuviano sottolinea che, al momento, non ci sono elementi tali da suggerire evoluzioni significative a breve termine nell’attività vulcanica.

Appelli di Comitati e Associazioni

Comitati e associazioni locali hanno lanciato un appello al Governo e al Parlamento, in relazione al Decreto Campi Flegrei, per prendere provvedimenti a sostegno degli sfrattati e per la sicurezza delle città e dei loro abitanti. Le richieste principali includono:

Sostegno agli Sfrattati: Provvedimenti economici adeguati per coloro che hanno perso la casa a causa delle attività sismiche e vulcaniche.

Sicurezza degli Edifici: Creazione di organismi scientifici per verificare la tenuta antisismica degli edifici pubblici e privati, censimento degli edifici non antisismici e pianificazione degli interventi necessari.

Finanziamento Pubblico: Stanziare fondi adeguati per le ristrutturazioni degli edifici non antisismici e stabilire procedure per il finanziamento pubblico delle ristrutturazioni.

Sostegno alle Attività Produttive: Aiuti economici per le attività imprenditoriali danneggiate dalla crisi.

Sottoscrittori dell’Appello

Comitati: “Pozzuoli Sicura” e “Emergenza Campi Flegrei”

Associazioni: “L’Iniziativa”, “Nuova Dicearchia” e “Licola Mare Pulito”

L’appello è rivolto a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, chiedendo un impegno speciale nell’emendare il Decreto Campi Flegrei per garantire la sicurezza e il benessere degli abitanti della zona.