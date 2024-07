La Giunta regionale della Campania ha ufficializzato la nomina di Enzo Peluso come nuovo presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, che abbraccia l’intero territorio della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, estendendosi tra le province di Napoli e Salerno. La delibera di nomina è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Un Nuovo Capitolo per il Parco Regionale

Enzo Peluso, dirigente di Più Europa e agente assicurativo originario di Palma Campania (Napoli), prende il posto di Tristano dello Ioio. Lo Ioio, che aveva già ricoperto il ruolo di presidente, era stato nominato commissario straordinario del Parco Regionale ad aprile scorso, in attesa della nomina del nuovo presidente.

Le Parole del Nuovo Presidente

“È un incarico di grande responsabilità – ha dichiarato Peluso – per il quale sono pronto a spendermi con passione e impegno. Desidero ringraziare di cuore il presidente Vincenzo De Luca, il vicepresidente Fulvio Bonavitacola e tutta la Giunta per avermi scelto, così come ringrazio chi mi ha sostenuto in questi anni. Sono pronto a dare il massimo, come ho sempre cercato di fare nella mia vita pubblica ed imprenditoriale.”

Sfide e Obiettivi

La nomina di Peluso arriva in un momento cruciale per il Parco Regionale dei Monti Lattari. Conosciuto per la sua straordinaria bellezza paesaggistica e la ricchezza della biodiversità, il parco rappresenta un patrimonio naturale di inestimabile valore. La gestione efficace e sostenibile di quest’area è fondamentale non solo per la conservazione dell’ambiente, ma anche per il turismo e l’economia locale.

Peluso dovrà affrontare numerose sfide, tra cui la promozione del turismo sostenibile, la tutela della flora e della fauna locali e la gestione delle risorse naturali. La sua esperienza come dirigente e la sua passione per il territorio saranno cruciali per guidare l’ente verso nuovi traguardi.