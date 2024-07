A partire dal 2 agosto e fino a novembre, saranno erogati i pagamenti del cosiddetto Bonus Maroni, un incentivo destinato a coloro che, pur avendo raggiunto i requisiti per l’uscita anticipata dal lavoro con Quota 103, decidono di continuare a lavorare. Di seguito, vediamo come funziona il bonus e le modalità per richiederlo.

Come Funziona il Bonus Maroni

Il Bonus Maroni al via da agosto è riservato a chi, nel corso dell’anno, raggiunge 62 anni di età e 41 anni di contributi, qualificandosi quindi per il pensionamento anticipato con Quota 103. Tuttavia, se il lavoratore sceglie di non usufruire di questa opzione e di continuare a lavorare, avrà diritto a un esonero contributivo del 9,19%. Questo significa che verranno prelevati meno contributi dalla busta paga, aumentando così lo stipendio netto del 9,19%.

La norma, introdotta lo scorso anno, mira a incentivare i lavoratori a posticipare il pensionamento offrendo loro una retribuzione più alta, pari alla quota di contributi che non verranno versati.

Date di Pagamento

Le date per ottenere il Bonus Maroni di agosto variano a seconda della categoria lavorativa e della gestione pensionistica. Ecco il calendario comunicato dall’Inps:

2 agosto 2024: per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, con trattamento pensionistico a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.

1° settembre 2024: per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, con trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

2 ottobre 2024: per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (secondo l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), con trattamento pensionistico a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.

1° novembre 2024: per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (secondo l’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001), con trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Come Richiedere il Bonus

L’esonero contributivo non è automatico, pertanto è necessario presentare una richiesta all’Inps chiedendo la rinuncia all’accredito contributivo. I lavoratori possono rivolgersi ai centri di assistenza fiscale (CAF) per ricevere supporto nella compilazione e nella presentazione della domanda.

Il Bonus Maroni di agosto rappresenta un’opportunità interessante per i lavoratori che scelgono di posticipare il pensionamento, consentendo loro di beneficiare di una retribuzione più elevata. Tuttavia, è importante seguire correttamente le procedure per la richiesta per assicurarsi di ottenere il beneficio nei tempi previsti.