Un’atmosfera da far west ha invaso la statale 16 nel tratto tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo, nel territorio di Brindisi, al confine con la provincia di Lecce. Una rapina a un portavalori ha scatenato il caos, con auto in fiamme e colpi di pistola che hanno trasformato la strada in uno scenario di guerra.

L’Assalto al Portavalori

L’obiettivo del commando armato era chiaro: fermare il furgone portavalori del gruppo Battistoli (ex Securitalia), che trasportava contanti in direzione Lecce. Per raggiungere questo scopo, i malviventi hanno messo in atto un piano ben orchestrato, incendiando numerosi veicoli in entrambe le direzioni di marcia. Questo non solo ha bloccato il traffico, ma ha anche impedito o almeno rallentato l’intervento dei carabinieri, creando una scena di pura confusione e terrore.

La Reazione degli Automobilisti

Gli automobilisti presenti sul posto sono stati i primi a lanciare l’allarme, segnalando la strada bloccata e le lunghe colonne di veicoli ferme. Le colonne di fumo visibili a distanza testimoniavano l’intensità dell’assalto. Le forze dell’ordine, intervenute prontamente, hanno lavorato per deviare il traffico sulla complanare e garantire la sicurezza degli automobilisti.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

Sul luogo dell’assalto sono accorsi carabinieri e vigili del fuoco. Nonostante la violenza dell’attacco, fortunatamente al momento non si registrano feriti. Gli inquirenti sono ora al lavoro per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Diversi sbarramenti sono stati realizzati sull’asfalto dai banditi, rendendo ancora più complesso l’intervento delle forze dell’ordine.

Le Indagini in Corso

Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e prove per risalire agli autori dell’assalto. La speranza è che le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli automobilisti possano fornire indizi utili per identificare e catturare i responsabili.