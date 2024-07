La giornata di oggi si preannuncia come la più calda di questa prima metà della settimana, e con l’arrivo dell’ondata di calore Caronte, è possibile che la prossima settimana si ripresenti una situazione analoga. Le previsioni meteo indicano un allarme bollino arancione (livello 2) per le città di Palermo, Torino, Bolzano e Napoli. Questo livello di allerta rappresenta un rischio per le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Aumento degli Accessi ai Pronto Soccorso

L’aumento delle temperature ha già causato un incremento significativo degli accessi ai pronto soccorso per problemi di salute legati al caldo. Pierino Di Silverio, segretario nazionale del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, ha riferito che si sta registrando un aumento del 20-25% dei pazienti rispetto alla norma. Le principali cause di questo incremento sono i colpi di calore, la disidratazione e i collassi cardiocircolatori, che colpiscono soprattutto pazienti anziani e affetti da più patologie.

Consigli per Difendersi dal Caldo Estremo

Per difendersi dal caldo estremo, il Ministero della Salute ha diffuso una serie di raccomandazioni:

Idratazione: Bere molta acqua, anche in assenza di sete, ed evitare alcolici e bevande gassate.

Uscire nelle ore meno calde: Uscire di casa solo al mattino presto o la sera. Se necessario uscire tra le 11 e le 18, proteggere il capo con un cappello chiaro, indossare occhiali da sole e applicare creme solari ad alta protezione.

Abbigliamento leggero: Indossare abiti leggeri e non aderenti, preferibilmente di cotone o altre fibre naturali.

Rinfrescare gli ambienti: Schermare le finestre esposte al sole con tapparelle, persiane o tende, chiudere le finestre durante il giorno e aprirle la sera e la notte. Utilizzare l’aria condizionata regolando la temperatura tra i 24°C e i 26°C e coprirsi quando si passa da un ambiente caldo a uno più freddo.

Rinfrescare il corpo: Fare bagni e docce con acqua tiepida, e bagnarsi viso e braccia con acqua fresca.

Alimentazione leggera: Mangiare cibi leggeri e ricchi di acqua, come frutta e verdura.

Evitare attività fisiche intense: Non svolgere attività fisiche intense durante le ore più calde della giornata.

Assistenza alle Persone a Rischio

In città come Napoli, il Ministero della Salute consiglia di prendersi cura delle persone a rischio, prestando attenzione a familiari o vicini di casa anziani, soprattutto se vivono soli. Offrire aiuto nelle piccole faccende quotidiane, come fare la spesa o ritirare i farmaci in farmacia, può fare una grande differenza.

Piano di Emergenza Sanitaria

Pierino Di Silverio ha sottolineato l’importanza di elaborare un piano di emergenza a livello ministeriale per potenziare il personale nei pronto soccorsi durante le ondate di calore, quando la richiesta di assistenza medica aumenta significativamente. «Ogni anno auspichiamo sempre che venga elaborato un piano per le emergenze a livello ministeriale, attraverso il quale si dovrebbe potenziare il personale nei pronto soccorsi, dove la richiesta ‘esplode’», ha dichiarato Di Silverio.