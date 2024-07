Un’operazione antidroga è stata condotta questa notte a Melito di Napoli dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marano di Napoli, con il supporto del nucleo cinofili carabinieri di Sarno. L’operazione ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di droga e denaro contante.

Dettagli dell’Operazione

I militari hanno fatto irruzione in un’abitazione abusiva situata in via Danubio. Il locale era dotato di un videocitofono e di un sofisticato sistema di videosorveglianza, chiaramente installato per monitorare e controllare l’accesso all’appartamento.

Gli Arrestati

Nell’appartamento sono stati sorpresi Vincenzo Busiello, 42 anni, e Rita Leone, 30 anni, entrambi di Sant’Antimo e già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati. Prima della perquisizione, i due indagati erano stati osservati mentre cedevano diverse dosi di crack ad alcuni clienti.

Sequestri Effettuati

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato varie dosi di crack e 400 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita. Questo rinvenimento conferma l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta dai due arrestati.

Conseguenze Legali

Vincenzo Busiello e Rita Leone sono arrestati e ora si trovano in carcere in attesa di giudizio. L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella zona, dimostrando l’impegno continuo delle forze dell’ordine nella lotta contro il crimine organizzato e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La Reazione della Comunità

L’operazione è accolta positivamente dalla comunità locale, che da tempo richiede un maggiore controllo e interventi efficaci contro l’illegalità e il degrado sociale. La presenza di abitazioni abusive utilizzate per attività criminali è una preoccupazione costante per i residenti, che sperano in una maggiore sicurezza e in un miglioramento della qualità della vita nella zona.

Il Commento delle Autorità

Le autorità hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra i vari reparti delle forze dell’ordine per il successo delle operazioni antidroga. Il supporto del nucleo cinofili carabinieri di Sarno si è reso fondamentale per l’individuazione delle sostanze stupefacenti nascoste nell’appartamento.