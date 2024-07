Ottime notizie per milioni di cittadini italiani titolari di partita IVA che potranno ottenere un bonus da 4800 euro. È stato recentemente ratificato un nuovo bonus, destinato a fornire un importante sostegno economico per un periodo di sei mesi, simile alle misure di supporto già viste durante la pandemia di COVID-19.

Cos’è l’ISCRO?

L’acronimo ISCRO sta per Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa. Questa misura è introdotta in fase sperimentale nel triennio 2021-2023 ed è diventata operativa a partire dal 1° gennaio 2024. È rivolta a tutti i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, che svolgono abitualmente una professione con partita IVA con un Bonus che può arrivare a 4800 euro.

Requisiti per Accedere al Bonus da 4800 euro

Per beneficiare del bonus ISCRO, i professionisti devono soddisfare i seguenti requisiti:

Partita IVA attiva da almeno tre anni: Il richiedente deve aver avviato la propria attività autonoma con partita IVA da almeno tre anni.

Soglia di reddito: Il reddito annuo dichiarato non deve superare i 12.000 euro. Inoltre, il reddito del 2024 deve essere inferiore al 70% di quello dichiarato negli anni precedenti.

Non essere in pensione: Il bonus è destinato esclusivamente a chi non percepisce una pensione e continua a esercitare una professione autonoma.

Dettagli del Bonus da 4800 euro

Il sostegno economico varia da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro mensili, e può essere erogato per un massimo di sei mesi consecutivi. Questo aiuto finanziario rappresenta un importante supporto per quei lavoratori autonomi che hanno visto una significativa riduzione del proprio reddito, assicurando un minimo di continuità economica.

Come Richiedere il Bonus

Le domande per il bonus ISCRO devono essere presentate entro la fine di ottobre di ogni anno. Una volta presentata la domanda, l’esito (positivo o negativo) verrà comunicato entro 30 giorni.

Il bonus ISCRO da 4800 euro si pone come una misura fondamentale per aiutare i lavoratori autonomi italiani a superare eventuali difficoltà economiche. Si tratta di un importante strumento di sostegno, che mira a garantire la continuità reddituale e operativa in un contesto economico ancora incerto. Chiunque rispetti i requisiti specificati è invitato a presentare domanda per ottenere questo beneficio, che rappresenta un’opportunità significativa per affrontare con maggiore serenità i prossimi mesi.