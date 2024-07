Sono state sottoposte alle procedure di svezzamento dall’assistenza respiratoria (estubate) con soddisfacente riscontro clinico strumentale le due piccole pazienti, A.P. e B.M., rispettivamente di 7 e 4 anni, ricoverate in Terapia Intensiva Pediatrica dopo il crollo che si è verificato presso la Vela Celeste di Scampia, a Napoli. Lo rende noto l’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon, che ha emesso un bollettino medico in relazione alle condizioni cliniche delle 7 pazienti pediatriche tra i due e i dieci anni ricoverate dopo il crollo. Per entrambe le piccole pazienti la prognosi è ancora strettamente riservata.

Per quanto concerne le tre piccole pazienti ricoverate in Ortopedia: A.A, di 9 anni, operata per frattura di omero, presenta un decorso postoperatorio ortopedico regolare e le condizioni generali risultano buone. B.M., di 10 anni, operata per frattura pluriframmentaria di femore, presenta un decorso ortopedico post operatorio regolare e rimane in attesa di intervento maxillo-facciale subordinato alla evoluzione delle altre lesioni di organo riportate a seguito del trauma, che necessitano di stretto monitoraggio. B.S., di 2 anni, operata di frattura di omero distale, presenta buon decorso post- operatorio e condizioni generali buone e stabili. Per quanto concerne le ultime due pazienti ricoverate in chirurgia di urgenza: A.G., di 2 anni, presenta condizioni generali in miglioramento. Si alimenta regolarmente. Resta ricoverata a completamento delle indagini strumentali.

In data odierna prevista una rivalutazione oculistica e neurochirurgica. A.A., di 4 anni, presenta condizioni cliniche in miglioramento. Si alimenta, stabile la lesione alla milza, resta sotto stretto controllo clinico.