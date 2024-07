In via Minichino a Barra, un evento inaspettato ha scosso la comunità locale: una rapina da film, orchestrata con precisione e audacia. Tre malviventi hanno attuato un colpo audace direttamente dagli impianti fognari, emergendo all’interno degli uffici delle Poste. Separati da una vetrata dagli impiegati, i rapinatori hanno avuto tutto il tempo necessario per agire senza essere scoperti. Nonostante la possibilità di chiamare la polizia in sicurezza, i malviventi hanno aspettato l’apertura della cassaforte a tempo, contenente ben 400.000 euro destinati ai pagamenti pensionistici e al rifornimento dei bancomat.

La Fuga Insolita

Minacciando gli impiegati con pistole, i rapinatori hanno riempito due borsoni con il denaro e sono fuggiti attraverso i cunicoli fognari da cui erano emersi. Questa insolita via di fuga ha complicato ulteriormente il lavoro delle forze dell’ordine, che hanno dovuto ispezionare attentamente i cunicoli successivamente.

Indagini in Corso

La squadra giudiziaria del commissariato San Giovanni-Barra, affiancata dalla sezione Antirapina della Squadra mobile della questura, ha avviato immediatamente le indagini. Nonostante le immagini delle telecamere di sicurezza, che hanno catturato parte dell’evento, i rapinatori erano mascherati e indossavano tute, rendendo difficile l’identificazione.

Complessità dell’Indagine

Gli investigatori, esperti nei casi di rapine e con una conoscenza approfondita del territorio, si trovano di fronte a una sfida complessa. Napoli è nota per le sue bande criminali specializzate in colpi audaci come questo, e la possibilità che una nuova banda sia entrata in scena non può essere esclusa.