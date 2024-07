Una serata familiare si è trasformata in tragedia per la famiglia Brusa, residente a Villabate, alle porte di Palermo. Aurora, una bambina di appena tre anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. La famiglia stava rientrando a casa dopo una cena in una pizzeria sul lungomare di Aspra quando la loro auto, una Volkswagen Polo, si è schiantata contro un muro lungo via Natta. Alla guida del veicolo c’era Rosario Brusa, un fabbro di 40 anni. Con lui, oltre alla piccola Aurora, viaggiavano anche la moglie, il gemello della bambina e il loro figlio quattordicenne, che aveva chiesto ai genitori di venire a prenderlo a Ficarazzi, a pochi chilometri da Villabate, poiché la batteria del suo scooter elettrico si era scaricata.

Secondo le prime testimonianze, Aurora si trovava in braccio alla madre al momento dell’impatto. Questa circostanza ricorda tragicamente un altro incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla Palermo-Sciacca, dove un bimbo di 16 mesi, che viaggiava anch’esso in braccio a una ragazza di 20 anni, aveva perso la vita insieme alla giovane.

Le indagini

I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente. Rosario Brusa ha riferito che i freni dell’auto avevano smesso di funzionare, ma le prime verifiche hanno rilevato che l’uomo guidava con un tasso alcolemico superiore al limite consentito di 0,50 microgrammi per litro. Inoltre, Rosario guidava senza patente, poiché gli era stata ritirata, e la vettura era priva di assicurazione.

L’impatto contro il muro non ha dato scampo alla piccola Aurora, che è deceduta sul colpo. I genitori, visibilmente sotto choc, sono stati ascoltati dai carabinieri per cercare di ricostruire l’accaduto. La salma della bambina è stata trasportata all’istituto di medicina legale per l’autopsia, disposta dalla procura.

Un precedente inquietante

Questo tragico incidente non è il primo per Rosario Brusa. Due anni fa, lo stesso automobilista era stato coinvolto in un altro incidente a Villabate. Alla guida di una Fiat Punto, aveva colpito quattro auto parcheggiate in viale Europa. Questo precedente, insieme alle circostanze dell’incidente attuale, potrebbe portare a gravi conseguenze legali per Brusa, che rischia ora una denuncia per omicidio stradale.