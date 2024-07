Un violento incendio è divampato nell’androne di un palazzo situato in via Raffaello Pirone, nel quartiere Valle di Avellino, la notte scorsa intorno all’una. L’edificio, un prefabbricato pesante, è stato dichiarato inagibile, costringendo all’evacuazione quattro famiglie residenti.

La Dinamica dell’Incendio

L’incendio è scoppiato sotto il porticato dell’edificio, coinvolgendo vari materiali accumulati nell’androne. Le fiamme hanno anche raggiunto due bombole di GPL e una di acetilene, aumentando significativamente la pericolosità della situazione.

L’Intervento dei Vigili del Fuoco

Due squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino, supportate da una squadra aggiuntiva con un’autobotte, sono intervenute sul posto, coordinate dal funzionario di guardia e dal capo turno provinciale. Nonostante le difficoltà incontrate, i pompieri sono riusciti a domare il rogo, garantendo la sicurezza dei residenti evacuati.

Le Conseguenze dell’Incendio

Il palazzo ha subito gravi danni, tanto da essere dichiarato inagibile. Gli agenti della Questura, della Polizia Municipale e i tecnici dell’ARPAC sono intervenuti per gestire l’emergenza e valutare i rischi ambientali. L’ARPAC ha installato una centralina per monitorare le concentrazioni di amianto nell’aria, poiché l’incendio ha generato un’inquinamento significativo nell’area circostante.

La Sistemazione dei Residenti

I residenti, evacuati durante le operazioni di soccorso, saranno temporaneamente alloggiati in alberghi o altre sistemazioni di fortuna. Le autorità stanno lavorando per fornire assistenza alle famiglie colpite, assicurando loro un riparo sicuro durante il periodo di inagibilità dell’edificio.

Indagini in Corso

Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incendio. Le autorità stanno esaminando tutte le possibili piste, inclusa quella di un eventuale atto doloso, per accertare le responsabilità e prevenire futuri incidenti simili.