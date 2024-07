Un vasto incendio si è sviluppato ieri mattina nel complesso residenziale di Pinetamare, noto come Villaggio Coppola, a Castel Volturno. Il rogo ha coinvolto materiale plastico depositato in un cantiere abbandonato da tempo, causando una densa nube nera che ha spinto i residenti a scendere in strada per la paura.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Caserta, che sono riusciti a domare le fiamme in poche decine di minuti. Grazie alla loro rapidità, l’incendio non ha causato danni significativi né agli edifici circostanti né alle persone. Alcuni residenti sono stati intossicati dal fumo, ma nessuno in modo grave.

La Dinamica dell’Incendio

Le fiamme si sono originate da materiale plastico lasciato nel cantiere vicino a un edificio abbandonato, dove i lavori si erano interrotti tempo fa. La rapida propagazione del fuoco ha creato un’atmosfera di panico tra i residenti, costretti a lasciare le proprie abitazioni per precauzione.

La Reazione delle Forze dell’Ordine

L’intervento tempestivo dei carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone, della polizia e dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere rapidamente l’incendio. Le autorità hanno lavorato in sinergia per garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre al minimo i danni.

Ritorno alla Normalità

Una volta domate le fiamme, i residenti hanno potuto fare ritorno alle loro abitazioni senza ulteriori problemi. L’incendio ha causato solo tanta paura tra gli abitanti, ma fortunatamente non ha portato a conseguenze gravi.