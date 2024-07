Questa mattina dalle 8:31, la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Firenze-Roma ha subito gravi disagi a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica nei pressi di Rovezzano. I ritardi hanno raggiunto anche i 60 minuti, con tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) impegnati a risolvere il problema. Attualmente, i treni diretti a Roma sono deviati sulla linea convenzionale da Firenze a Valdarno, mentre i treni regionali possono subire rallentamenti, variazioni e cancellazioni.

Secondo il sito di RFI, i disagi sono notevoli. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata nel nodo di Firenze con ritardi che arrivano fino a 90 minuti. Sono coinvolti i treni Alta Velocità, Intercity e regionali, che registrano limitazioni e cancellazioni.

Questi disagi si verificano in un contesto già complicato da un malfunzionamento globale di sistemi tecnologici, anche se non sembra esserci un collegamento diretto tra le due situazioni.

Estensione dei Disagi

I problemi non sono limitati alla linea Firenze-Roma. Anche altre stazioni italiane stanno vivendo momenti di caos. A Milano Centrale, gli utenti sui social segnalano treni fermi e partenze non rispettate, descrivendo una situazione di disordine generale. Bologna, invece, registra ritardi che vanno da 30 a 125 minuti, aggiungendosi alla lista delle stazioni colpite da questi disservizi.

Interventi in Corso

RFI ha rilasciato un comunicato in cui si sottolinea che i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel minor tempo possibile. Tuttavia, la situazione rimane critica con forti rallentamenti che stanno creando disagi significativi per i passeggeri su tutte le principali linee coinvolte.

Reazioni degli Utenti

Le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere. Sui social, molti viaggiatori esprimono frustrazione e rabbia per i disagi subiti. Le segnalazioni parlano di stazioni nel caos e di difficoltà a ottenere informazioni chiare e tempestive sulle partenze e sugli arrivi dei treni.