Un’importante operazione condotta dai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna ha portato all’arresto di quattro giovani residenti a Pomigliano d’Arco, tutti già noti alle forze dell’ordine. L’intervento è avvenuto in un box situato in via Ercole Cantone, dove i Carabinieri hanno sorpreso i sospetti con le mani nel sacco.

Il Sequestro

Nel corso del blitz, le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato una significativa quantità di droga e armi:

35 dosi di hashish, per un peso complessivo di 70 grammi.

Un bilancino di precisione, utilizzato per pesare la droga.

Un coltello a serramanico e del denaro contante.

Due pistole calibro 9×21, pronte all’uso.

Un giubbotto antiproiettile.

32 cartucce dello stesso calibro delle pistole rinvenute.

Un paio di guanti.

Le armi e la droga sono stati immediatamente sequestrati, mentre gli arrestati non hanno opposto resistenza e sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale. Le pistole saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue o altri crimini.

Le Accuse e le Indagini

I quattro individui sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di detenzione illegale di armi. Le indagini sono in corso per determinare se i sospetti abbiano avuto un ruolo in furti o rapine nella zona di Pomigliano d’Arco. La presenza di armi e di una quantità significativa di droga suggerisce che il gruppo potrebbe essere coinvolto in attività criminali più ampie e potenzialmente violente.