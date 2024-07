Nel pomeriggio di ieri, un incidente ha scosso la tranquillità di via Della Monica, dove una donna di circa 35 anni è caduta dal balcone del primo piano, battendo violentemente la testa. L’episodio ha richiesto un immediato intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati a supportare il personale del 118.

Intervento dei Soccorsi

Allertati rapidamente, i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto insieme ai sanitari del 118. Le operazioni di soccorso si sono svolte con grande prontezza, permettendo ai sanitari di accedere all’area in cui la donna era riversa. La trentacinquenne, che presentava segni evidenti di un forte trauma cranico, è stata immobilizzata e caricata sull’ambulanza.

Trasferimento in Ospedale

La donna è stata trasferita d’urgenza al nosocomio cittadino. Al momento, non sono ancora note le sue condizioni di salute, e si attendono aggiornamenti dai medici.

Indagini in Corso

Le forze dell’ordine stanno vagliando la dinamica dell’incidente per comprendere le cause che hanno portato alla caduta. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o se ci siano altri fattori in gioco. Le indagini proseguiranno per fare piena luce su quanto accaduto.