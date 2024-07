Un grave incidente stradale è avvenuto oggi sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani, all’altezza di San Giuseppe Vesuviano in direzione Angri. Un furgone Doblò si è schiantato violentemente contro un camion, accartocciandosi letteralmente su sé stesso. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma la scena del sinistro è descritta come drammatica, con il furgone ridotto a un ammasso di lamiere. Al momento, non sono ancora chiare le condizioni dei feriti, e particolare apprensione si registra per la sorte del conducente del Doblò, dato lo stato del veicolo dopo l’impatto.

L’incidente ha provocato un notevole aumento del traffico sulla superstrada, con rallentamenti e code che stanno causando disagi agli automobilisti. Sul luogo sono intervenuti prontamente i soccorsi con le forze dell’ordine che stanno effettuando i rilievi del caso per determinare le cause dell’incidente e per stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo, si consiglia agli automobilisti di evitare la zona e di utilizzare percorsi alternativi per consentire ai soccorsi di operare senza ulteriori complicazioni.

L’intera comunità resta col fiato sospeso in attesa di aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte e augura una pronta guarigione ai feriti.