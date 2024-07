Ieri, San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno, è stata teatro di un evento meteorologico avverso che ha causato notevoli disagi. Un fulmine si è abbattuto su un fabbricato situato in via Piave, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti. I vigili del fuoco del distaccamento di Sarno sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area colpita. La violenza del fulmine ha provocato danni al fabbricato, rendendo necessaria una valutazione strutturale e la messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi per i residenti e i passanti.

Salvaguardia della fauna locale

L’evento ha avuto anche un risvolto particolare: un nido di pipistrelli situato sul cornicione del palazzo è stato colpito, compromettendo la sicurezza dei piccoli mammiferi. Per questo motivo, è stato necessario l’intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno, che hanno utilizzato una gru specifica per raggiungere e mettere in salvo i pipistrelli.

Coordinamento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno collaborato con i vigili del fuoco per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica durante le operazioni di soccorso. Inoltre, il servizio veterinario dell’Asl è intervenuto per prendersi cura dei pipistrelli salvati, assicurandosi che fossero in buone condizioni e gestendo il loro rilascio in un ambiente sicuro.