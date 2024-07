Una giornata di vigilanza della polizia stradale sulla Tangenziale di Napoli è improvvisamente degenerata in un inseguimento ad alta tensione, culminato con l’identificazione di un individuo dopo un’indagine serrata. Tutto è iniziato quando una pattuglia della polizia ha notato uno scooter parcheggiato in un’area riservata ai veicoli per persone con disabilità, all’interno dell’area di servizio “Agnano Ovest”. Gli agenti, nel verificare la sosta irregolare, hanno chiesto al conducente di spostare il veicolo per ulteriori controlli. Tuttavia, anziché obbedire, il soggetto ha improvvisamente preso la fuga in direzione dello svincolo di Agnano.

Quello che è seguito è stato un pericoloso inseguimento, durante il quale il fuggitivo ha ignorato ripetute intimazioni di fermarsi, ha percorso contromano parte del bypass e si è reinserito sulla Tangenziale, mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada. Nonostante i rischi, gli agenti non hanno rinunciato e sono riusciti a risalire rapidamente all’identità del conducente in fuga.

Mercoledì, gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno localizzato e identificato il sospettato, un 38enne napoletano. È denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e gli sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada, tra cui la sosta irregolare in zone per disabili, la guida a velocità non adeguata, il mancato pagamento del pedaggio Telepass e la pericolosa circolazione contromano in autostrada. Come conseguenza, sono decurtati 16 punti dalla sua patente e quest’ultima è revocata. Il veicolo utilizzato è sottoposto a fermi e sequestro amministrativo.

Questa settimana si è rivelata particolarmente intensa per la Tangenziale di Napoli, che pochi giorni fa è stata teatro di ulteriori eventi criminosi, inclusi raid compiuti da una banda di malviventi che ha colpito anche alcuni automobilisti, tra cui il gruppo musicale “I Desideri”.