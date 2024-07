Nella serata di ieri, un supermercato situato in via Mugnano Giugliano, strada che divide i comuni dell’area nord di Napoli, è stato teatro di una rapina a mano armata. I protagonisti del crimine sono stati due giovani, uno di 22 anni e l’altro di 17 anni, entrambi incensurati. I due rapinatori, armati di fucili, hanno fatto irruzione nel supermercato, minacciando il personale e i clienti presenti. Dopo aver prelevato circa 450 euro dalla cassa, si sono diretti verso l’uscita con l’intenzione di fuggire. Tuttavia, la loro fuga è stata breve.

L’Intervento dei Carabinieri

Grazie a una tempestiva segnalazione, i Carabinieri della sezione operativa di Marano sono stati allertati e sono intervenuti prontamente sul posto. All’uscita del supermercato, i militari hanno trovato i due rapinatori mentre stavano entrando in un’auto rubata per scappare. I Carabinieri hanno bloccato ogni via di fuga, circondando l’auto e costringendo i giovani a fermarsi.

L’Arresto

Resisi conto di non avere possibilità di fuga, i due giovani si sono arresi. Hanno calato lo scaldacollo che copriva i loro volti e hanno consegnato le armi e la refurtiva. Sono stati immediatamente arrestati con l’accusa di rapina aggravata. Il 22enne è trasferito nel carcere di Poggioreale, mentre il minorenne, di 17 anni, è stato portato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, dove attende il giudizio.