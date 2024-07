Durante il servizio “Continuum Bellum 2”, i carabinieri di Castellammare di Stabia, con l’ausilio dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri di Calabria, hanno scoperto un fucile di precisione pronto all’uso destinato alla criminalità organizzata.

La Scoperta

Il ritrovamento è avvenuto nella località Madonna della Libera, sui Monti Lattari. I militari, durante un’operazione di perlustrazione, hanno setacciato la zona in modo meticoloso, senza tralasciare alcuna traccia. In un terreno scosceso e roccioso, nascosto sotto dei massi, hanno individuato un tubo in PVC. All’interno del tubo, hanno trovato una carabina calibro 300 Winchester Magnum dotata di mirino di precisione.

Le Caratteristiche dell’Arma

Nonostante fosse un’arma nuova di zecca, dagli accertamenti è emerso che la carabina era stata rubata nel 2016. Il fucile, perfettamente funzionante e pronto all’uso, rappresenta un serio pericolo se utilizzato nelle mani della criminalità organizzata.

Sequestro e Indagini

Il fucile di precisione è stato immediatamente sequestrato e trasferito al Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) per ulteriori accertamenti balistici e biologici. Gli esperti del RIS verificheranno se l’arma sia stata utilizzata in episodi di violenza o in altri delitti.

Il Contesto

L’operazione “Continuum Bellum 2” è parte di un’iniziativa continua per contrastare la criminalità organizzata nella regione. Il coinvolgimento dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri di Calabria sottolinea la gravità della situazione e l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza del territorio.

Il rinvenimento di un’arma così pericolosa in un’area frequentata dalla criminalità organizzata evidenzia l’importanza delle operazioni di controllo e perlustrazione effettuate dai carabinieri. Grazie alla loro vigilanza, è stata evitata una potenziale minaccia per la sicurezza pubblica. Le indagini proseguiranno per determinare la provenienza dell’arma e il suo possibile utilizzo in atti criminali.