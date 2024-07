Un grave incidente stradale ha messo in ginocchio il traffico nella zona est di Napoli. Due autovetture si sono scontrate frontalmente in Via G. Ferraris, nei pressi della ex Manifattura Tabacchi, causando notevoli disagi alla circolazione. L’incidente è avvenuto quando una vettura proveniente da piazza Garibaldi ha ignorato la segnaletica stradale, procedendo contromano in corrispondenza del ponte della Circumvesuviana. Questo comportamento imprudente ha portato allo scontro con una Fiat che viaggiava nella direzione opposta.

Il conducente della vettura contromano è rimasto illeso, ma il sinistro ha provocato un grande spavento per la persona alla guida della Fiat colpita. Al volante c’era infatti una donna incinta, che è stata prontamente soccorsa prima dalla polizia municipale e poi dall’ambulanza, che l’ha trasportata immediatamente in ospedale per accertamenti e cure.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e deviare il traffico, che ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, che stanno verificando le responsabilità e le eventuali violazioni del codice della strada.

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti abituali della zona, che hanno espresso il loro disappunto per la frequenza con cui si verificano situazioni di pericolo a causa del mancato rispetto delle norme stradali. Questo evento sottolinea ancora una volta l’importanza di una guida attenta e rispettosa delle regole, specialmente in aree densamente trafficate come quella di Via G. Ferraris.

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’impatto, le conseguenze per le persone coinvolte non sono state fatali. La donna incinta è stata sottoposta a controlli medici approfonditi per assicurarsi che non ci fossero complicazioni per lei o per il bambino.