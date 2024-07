Franco Ricciardi, uno dei cantanti più noti della scena musicale napoletana, non abbandona Scampia. Nel pomeriggio di oggi, Ricciardi sarà presente al polo dell’Università Federico II a Scampia per sostenere la popolazione colpita dal recente crollo della Vela Celeste. L’incontro è stato organizzato per portare sostegni e generi indispensabili agli sfollati rimasti senza casa. L’urlo di dolore per la tragedia non proviene solo dai residenti. Anche Geolier, altro famoso rapper, ha espresso il suo sdegno sui social media. Sul suo profilo Instagram, Geolier ha condiviso un’immagine con una didascalia molto chiara: «Siamo cinematografici ma abbandonati. Senza più lacrime, così non si può». Questo sentimento è stato condiviso anche da Luchè, che ha denunciato lo stato di abbandono in cui Scampia versa da tempo, attraverso un’immagine di un murale.

Un Concerto per Scampia

L’intenzione di molti artisti è quella di organizzare un concerto per Scampia, con l’obiettivo di raccogliere fondi dopo la tragedia della Vela Celeste. La DJ Deborah De Luca, anch’essa profondamente colpita dall’accaduto, ha mostrato il proprio sdegno e ha portato aiuti concreti alle persone colpite.

In un post su Instagram, De Luca ha scritto: «Vado diretta a portare la mia parte in denaro e beni di prima necessità, non una stretta di mano. Che facciano così anche gli altri, Tv, serie, cinema, foto, musica», lanciando una dura critica allo stato di immobilità di molti colleghi.

Tragedia della Vela Celeste: La Terza Vittima

Nel frattempo, le notizie riguardanti la tragedia della Vela Celeste continuano ad arrivare. È stata confermata la terza vittima del crollo, Patrizia Della Ragione, madre di Roberto Abruzzo e sorella di Margherita Della Ragione, anch’essi deceduti nell’incidente. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dall’inizio, tanto da essere ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli, dove è deceduta ieri.

Solidarietà e Sostegno per Scampia

L’iniziativa di Franco Ricciardi e la mobilitazione di altri artisti dimostrano una forte solidarietà nei confronti della comunità di Scampia. Il quartiere, spesso al centro di cronache negative, ora più che mai necessita di un aiuto concreto e di una visibilità positiva.