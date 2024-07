Nell’area dei Campi Flegrei è attualmente in corso uno sciame sismico che ha provocato diverse scosse, generando preoccupazione tra la popolazione locale. La scossa più forte, registrata alle ore 8.08, ha raggiunto una magnitudo di 3.6. L’epicentro è stato localizzato dall’Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in via V Traversa Pisciarelli. Questo punto si trova al confine tra i comuni di Napoli e Pozzuoli, a una profondità di 2,4 km.

Dettagli della Scossa Principale

La scossa di magnitudo 3.6 è stata avvertita chiaramente nei comuni flegrei di Pozzuoli e Bacoli, nonché nei quartieri occidentali della città di Napoli. La popolazione ha percepito un forte tremore, seguito da una serie di scosse di assestamento che hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione e la preoccupazione.

Ulteriori Scosse

Alle 8.26 è stata registrata un’altra scossa di minore intensità, con magnitudo 1.7. Anche questa scossa ha avuto come epicentro la zona Pisciarelli, ma a una profondità leggermente inferiore di 2 km. Sebbene meno intensa della precedente, la scossa è stata comunque percepita dalla popolazione locale, confermando la presenza di un’attività sismica significativa nell’area.

Reazioni della Popolazione

La popolazione dei comuni coinvolti ha espresso preoccupazione e allarme. In molti hanno lasciato le loro abitazioni, temendo ulteriori scosse. Le autorità locali e la Protezione Civile hanno immediatamente attivato le procedure di monitoraggio e comunicazione per informare i cittadini e garantire la loro sicurezza.

Monitoraggio e Previsioni

L’Osservatorio Vesuviano dell’INGV continua a monitorare attentamente la situazione. Gli esperti stanno analizzando i dati raccolti per comprendere meglio l’evoluzione dello sciame sismico e prevedere eventuali ulteriori scosse. Sebbene sia impossibile prevedere con esattezza quando e dove si verificheranno nuovi eventi sismici, il monitoraggio continuo permette di avere un quadro aggiornato e di adottare tempestivamente le misure necessarie per la sicurezza della popolazione.