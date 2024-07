Una tragica notizia ha scosso la comunità della Penisola Sorrentina questa notte, quando un giovane di 23 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto a Meta di Sorrento. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri della stazione di Piano di Sorrento, intervenuti immediatamente sul posto, l’incidente si è verificato poco dopo le 3 di notte in via Alberi. Il giovane, alla guida del proprio scooter, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, finendo per schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Sorrento, purtroppo non ce l’ha fatta a causa delle ferite riportate. Nonostante gli sforzi del personale medico, il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. Non è ancora noto se altri veicoli o persone possano essere stati coinvolti o se ci siano stati fattori esterni che abbiano contribuito alla perdita di controllo dello scooter.

Questo tragico evento ha lasciato un’intera comunità in lutto, sconvolta dalla perdita di una giovane vita. I residenti di Meta di Sorrento si sono stretti attorno alla famiglia del ragazzo, esprimendo il loro cordoglio e la loro vicinanza in un momento così doloroso.

L’incidente solleva ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale, specialmente nelle ore notturne, e pone l’accento sulla necessità di una maggiore prudenza alla guida. I Carabinieri continueranno le indagini per fare piena luce sull’accaduto e determinare le responsabilità, se ce ne fossero.