Una notte di ansia e preoccupazione ha colpito la Costiera Amalfitana, quando un vasto incendio è divampato nelle vicinanze di Cetara, minacciando diverse abitazioni nella località Fuenti. Il rogo, scoppiato intorno alla mezzanotte e mezza, ha richiesto l’intervento urgente di due squadre dei Vigili del Fuoco, prontamente arrivate dal distaccamento di Maiori per cercare di domare le fiamme.

Le fiamme, ben visibili anche dal lungomare di Salerno, si sono propagate rapidamente, raggiungendo pericolosamente la statale 163 Amalfitana. Questo ha costretto le autorità a rallentare la circolazione stradale lungo questa importante arteria, al fine di garantire la sicurezza dei residenti e dei viaggiatori. Il forte vento, che ha iniziato a soffiare con intensità, ha ulteriormente complicato le operazioni di contenimento, favorendo la diffusione dell’incendio lungo il pendio montuoso e distruggendo una vasta area di macchia mediterranea.

Oltre ai Vigili del Fuoco, anche i volontari della protezione civile di Cetara sono intervenuti prontamente, collaborando con i pompieri nelle operazioni di spegnimento. La loro presenza è stata fondamentale nel tentativo di proteggere le abitazioni e limitare i danni alla vegetazione.

Con l’alba, è atteso l’arrivo dei mezzi aerei che contribuiranno alle operazioni di bonifica dell’area colpita dal fuoco. La situazione rimane sotto stretta osservazione, e le autorità locali stanno lavorando incessantemente per garantire che l’incendio non si riaccenda e non rappresenti ulteriori pericoli per la popolazione e l’ambiente circostante.