Nella mattinata di oggi, un tragico evento ha scosso Napoli, precisamente in via Argine 91, dove è avvenuto un agguato armato che ha portato alla morte di Emanuele Pietro Montefusco, 49 anni. La vittima è rimasta colpita da colpi d’arma da fuoco, e immediatamente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale. Emanuele Pietro Montefusco era noto alle autorità per reati legati allo spaccio e ai furti, secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali. Al momento, le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’agguato e determinare il movente dietro questo tragico episodio. Sembrerebbe che Montefusco si trovasse a piedi al momento dell’attacco.

L’omicidio ha suscitato preoccupazione e interesse da parte delle autorità locali e della comunità, mentre si cerca di ottenere ulteriori dettagli e informazioni per comprendere pienamente quanto accaduto.