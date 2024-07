L’Italia continua a fare i conti con le conseguenze dell’inflazione, che sebbene in calo, ancora incide pesantemente sul costo della vita e molte famiglie affrontano difficoltà economiche cercando di far quadrare i conti a fine mese e così per dare un sollievo a queste famiglie, è stato introdotto un nuovo bonus famiglie del valore di 150 euro. Scopriamo i dettagli e i requisiti necessari per richiederlo.

Dettagli del Nuovo Bonus Famiglia

Il bonus famiglia da 150 euro rappresenta una misura di sostegno economico per i nuclei familiari in difficoltà. Questo bonus è il risultato di un protocollo specifico volto a prorogare l’agevolazione già esistente per tutto il 2024, offrendo un aiuto concreto alle famiglie che ne hanno più bisogno. Vediamo i requisiti principali per accedere a questo contributo.

Requisiti per Richiedere il Bonus

Requisiti di Reddito:

Il principale requisito per accedere al bonus è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che deve essere inferiore ai 20.000 euro.

Composizione del Nucleo Familiare:

La domanda può essere presentata se nel nucleo familiare sono presenti tra uno e quattro figli a carico.

I figli devono essere conviventi e avere un’età inferiore ai 26 anni.

Caratteristiche dell’Abitazione:

L’immobile dove risiede la famiglia non deve avere una superficie superiore a 100 metri quadrati.

Agevolazione per i Pensionati

Per i pensionati con età superiore ai 70 anni, il bonus è leggermente diverso:

Il contributo è di 100 euro per i pensionati con un nucleo di un solo componente oppure con un singolo familiare a carico.

Anche in questo caso, l’ISEE deve essere fino a 20.000 euro e l’appartamento deve avere una superficie non superiore a 100 metri quadrati.

Requisito di Territorialità

Un aspetto cruciale di questa misura è la territorialità: il bonus è destinato esclusivamente ai residenti del comune di Genova. Questo contributo è finalizzato a coprire parte della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le famiglie in difficoltà economica.

Appello dei Sindacati

I sindacati CGIL Genova, CISL Genova e UIL Liguria hanno chiesto di non incrementare ulteriormente la TARI per le famiglie, considerando che i residenti di Genova già affrontano una delle tasse sui rifiuti più elevate d’Italia.

Il nuovo bonus famiglie da 150 euro rappresenta un’importante misura di sostegno per le famiglie genovesi con ISEE inferiore ai 20.000 euro e con figli a carico. Questa agevolazione, destinata a coprire parte della TARI, è un passo significativo per aiutare chi è in difficoltà economica. Le famiglie e i pensionati interessati devono assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti per poter beneficiare di questo importante sostegno economico.