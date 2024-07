La famiglia è il cuore pulsante dell’Italia, un’istituzione fondamentale per lo Stato, che merita tutto il supporto possibile e che adesso è incoraggiata con un bonus da 500 euro. In un contesto di crisi economica globale, dove la stabilità finanziaria è diventata un’eccezione e molte famiglie continuano a lottare contro l’impoverimento, il sistema di welfare non può permettersi di rimanere indifferente. È in questo scenario che nasce la Carta “Dedicata a Te”, una carta elettronica di pagamento pensata per sostenere le famiglie con ISEE basso nell’acquisto di beni alimentari.

La Presentazione della Social Card

Lo scorso 6 giugno si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della social card “Dedicata a Te”. Questa iniziativa, introdotta dopo un anno di sperimentazione, ha visto un notevole incremento dei fondi stanziati, passando a 676 milioni di euro. Questo aumento permetterà di ampliare il numero di famiglie beneficiarie, che crescerà da 1,2 a 1,3 milioni. Inoltre, l’importo disponibile sulla carta è stato incrementato da 459 a 500 euro, insomma un bonus famiglia più corposo.

Come Funziona la Carta “Dedicata a Te”

La carta prepagata sarà disponibile dal prossimo 1 settembre e potrà essere utilizzata per acquistare beni alimentari di prima necessità, con l’esclusione delle bevande alcoliche. Sarà inoltre possibile utilizzare la carta per acquistare carburanti e abbonamenti al trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di garantire una vita dignitosa alle famiglie in difficoltà.

Chi Può Beneficiare della Carta

I beneficiari della carta “Dedicata a Te”, il Bonus spesa da 500 euro, saranno individuati tra i cittadini italiani appartenenti a ad una famiglia con i seguenti requisiti:

Iscrizione di tutti i membri all’Anagrafe cittadina.

Certificazione ISEE in corso di validità con indicatore non superiore a 15.000 euro.

Nella definizione delle liste dei beneficiari, si terrà conto anche della numerosità del nucleo familiare e della presenza di minori. Avranno la priorità, in ordine decrescente:

Nuclei composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010.

Nuclei con almeno tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006.

Come Richiedere la Carta

La carta “Dedicata a Te” non deve essere richiesta. Saranno i Comuni a individuare i beneficiari tra i cittadini iscritti all’Anagrafe e in possesso di una certificazione ISEE valida. I nuovi titolari della misura saranno contattati dagli uffici comunali per ricevere tutte le indicazioni necessarie al ritiro della carta prepagata. Non resta quindi che attendere la comunicazione del Comune per poter usufruire di questa preziosa opportunità.

In un periodo in cui l’economia mondiale è instabile e la famiglia italiana affronta difficoltà crescenti, iniziative come il Bonus Carta “Dedicata a Te” da 2500 euro rappresentano un aiuto concreto e fondamentale. Questo strumento non solo allevia le difficoltà economiche delle famiglie, ma ribadisce l’importanza della solidarietà e del supporto reciproco, valori essenziali per il tessuto sociale del nostro Paese.