Un grave incidente domestico ha scosso ieri pomeriggio il quartiere Marianella di Napoli, quando una bombola di gas per uso domestico è esplosa in un appartamento al civico 94 di via Antonio Cinque. L’esplosione ha causato il ferimento di un uomo di 69 anni, mentre la moglie, di 66 anni, è rimasta fortunatamente illesa. Il 69enne, che si trovava nelle vicinanze della bombola al momento della deflagrazione, è immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Cardarelli”. Nonostante le gravi condizioni, i medici hanno escluso il pericolo di vita, continuando a monitorare il paziente con buone speranze di recupero.

I carabinieri della stazione di Napoli Marianella, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini necessarie. Le prime ricostruzioni indicano che l’esplosione potrebbe essere causata da un malfunzionamento della bombola di gas. Gli investigatori stanno cercando di determinare se la deflagrazione sia avvenuta durante l’uso della bombola o mentre questa era semplicemente stoccata nell’appartamento.

I Vigili del Fuoco stanno eseguendo sopralluoghi dettagliati per valutare eventuali danni strutturali all’edificio e stabilire se gli abitanti possano ritornare nelle loro abitazioni in sicurezza. Per precauzione, gli inquilini dell’edificio sono temporaneamente evacuati. Inoltre, il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico per facilitare le operazioni di soccorso e verifica.